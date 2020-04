Selena Gomez hört Musik von Ex The Weeknd in Isolation

Social Distancing, Quarantäne, Isolation – wie auch immer man es nennen möchte, es beschäftigt jeden Menschen auf der Welt. Auch die Stars bleiben zu Hause, um die Ausbreitung des Coronavirus bestmöglich in Schach zu halten. Doch was tun, wenn man den ganzen Tag in der Wohnung sitzt? Viele vertreiben sich die Zeit mit Musik hören. So auch Selena Gomez.

Auf „Instagram“ veröffentlichte sie nun eine Liste mit ihren aktuellen Lieblingssongs, und dem aufmerksamen Follower sticht da sofort ein Titel ins Auge: „Snowchild“ von The Weeknd. Offenbar hört Selena Gomez immer noch die Musik ihres Ex-Freundes und kann ihr viel Freude abgewinnen. Schließlich schrieb sie dazu, dass diese Musik ihr „gute Laue verschafft“ und ihr hilft „die Zeit rumzukriegen“.

Selena Gomez scheint momentan oft an ihre Verflossenen zu denken. Sie wurde nämlich dabei erwischt, wie sie auf Justin Biebers „Instagram“-Profil herumgeistert und Bilder liked.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos