„Silbermond“: „Im Proberaum zusammen Musik machen fehlt einfach“

Wie ist das eigentlich so, als Band Songs aufnehmen zu müssen, ohne gemeinsam ins Tonstudio gehen zu können? Diese Frage beantworteten jetzt „Silbermond“ in einer Fragerunde via „Instagram“-Live.

Die Gruppe um Frontfrau Stefanie Kloß schrieb: „In diesen Zeiten heilt die Technik sicher die Wunden des Abstandes ein bisschen, aber wirklich zusammen sein… im Proberaum zusammen Musik machen… das fehlt einfach! Irgendwas bleibt auf digitaler Leitung dann doch auf der Strecke.“ Und die Bandmitglieder müssen es ja wissen, schließlich haben „Silbermond“ vor wenigen Tagen den Song „Machen wir das Beste draus“ aufgenommen und veröffentlicht. Dementsprechend ergänzten sie auch: „Wir sind dankbar, dass uns diese Zeiten trotzdem ein bisschen Musik geschenkt haben, wenn auch auf Distanz!“

„Machen wir das Beste draus“ sollte eigentlich gar nicht als Single erscheinen.

Foto: (c) Sony Music / Harald Hoffmann