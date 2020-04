„Silbermond“: Onlineshop hat jetzt das Tour-Merch

„Silbermond“ hatten Glück im Unglück. Im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern, konnte die Band aus Bautzen ihre diesjährige Tour planmäßig durchziehen. Im Januar und Februar spielten sich Stefanie Kloß und Co. durch die Hallen des Landes. Jetzt, mit ein bisschen Abstand, gibt es diesbezüglich erfreuliche Neuigkeiten.

Die Band verkündete auf „Instagram“: „Die Tour ist schon wieder n paar Tage her, aber immerhin hatten wir nun mal Gelegenheit den übrigen Merch wie Shirts, Pullis, Becher und Co. von den Tour-Cases rüber in die digitale Ladentheke zu räumen.“ Wer dort mal rumstöbern möchte, muss „silbermond.shop“ googeln.

Die Band hat vor kurzem übrigens ein neues Lied mit dem passenden Titel „Machen wir das Beste draus“ eingespielt.

Foto: (c) Sony Music / Jens Koch