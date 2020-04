„Silbermond“ starten neue Show

„Silbermond“ sind in der Quarantäne-Zeit erneut kreativ geworden und haben eine neue Show ins Leben gerufen. Auf „Instagram“ kündigt die Band an: „Am Donnerstag (30.04.) startet die erste Folge von: ‚Silbermond – Die Wäbshow‘. Getreu dem Motto ‚Tanz in den Mai‘ wollen wir mit euch auf ‚YouTube‘ ein bisschen reindancen.“

Doch das ist noch nicht alles an Ankündigungen gewesen. Weiter heißt es in der Post der Band: „Und weil ihr gefragt habt: Wir hauen n neues Shirt und n Pulli zu „Machen wir das Beste draus” raus. Die kleine, aber feine limitierte Auflage findet ihr in unserem Shop. Der Erlös wird weiterhin tatkräftig die @tafeldeutschland unterstützen.“

Durch Home-Recording entstand übrigens die aktuelle Single „Machen wir das Beste draus“.

Foto: (c) Sony Music / Jens Koch