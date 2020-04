„Slut“ sind wieder da!

Nach einer siebenjährigen Veröffentlichungspause gibt es endlich wieder ein musikalisches Lebenszeichen von „Slut“.

Die wegweisende deutsche Indie-Band der Neunziger hat letzte Woche (17.05.) ihre Single „For The Soul Ther Is No Hospital“ veröffentlicht, berichtet „Verstärker Medienmarketing“. Es ist der erste Vorgeschmack auf ihr kommendes Album, welches noch in diesem Jahr erscheinen soll. Weitere Infos dazu gibt es laut dem Promoter in Kürze.

Das letzte Album von „Slut“, ihre Platte „Alienation“, erschien übrigens 2013.

Foto: (c) LooMee TV