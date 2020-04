Soko: Single und Album

Es gibt neue Musik von Soko: Am 12. Juni wird die französische Sängerin und Schauspielerin ihr drittes Album „Feel Feelings“ herausbringen. Passend als Vorgeschmack dazu veröffentlichte sie bereits vor ein paar Tagen die Single „Are You A Magician?“, inklusive passendem Musikvideo. In den Clip erweckt Soko ein Stofftier zum Leben und führt mit ihm ein perfektes Bilderbuch-Leben.

Laut „Beats International“ sagte die Sängerin zur Enstehung des Videos: „Lange Zeit wusste ich nicht, wie das Video das Thema des Songs reflektieren könnte, nicht bis Gia [Coppola, Regisseurin] und ich in meinem Baby-Zimmer saßen und den Song ein paar Mal anhörten und dann das Konzept entwickelten, während wir mit Indigos [Sokos Sohn] Spielzeug spielten.“

Hier die Tracklist:

1. Are You A Magician?

2. Being Sad Is Not A Crime

3. Blasphémie

4. Looking For Love

5. Oh, To Be A Rainbow!

6. Quiet Storm

7. Don’t Tell Me To Smile

8. Replaceable Heads

9. Let Me Adore You

10. Now What?

11. Time Waits For No One

12. Hurt Me With Your Ego

