Songs zur Corona-Krise

Die Coronavirus-Krise hat uns fest im Griff. Kein anderes Thema polarisiert aktuell so sehr und das durchweg in allen Gesellschaftsschichten. Dementsprechend gibt es auch viele Songs dazu. Der „Musikexpress“ hat die bekanntesten einmal zusammengefasst und sie in die Kategorien „Erbauungs-Terror“, „Zum Piepen“, „Schräger Scheiß“, „Von Privat zu privat“, „Gern gehört“ und „Promis“ geordnet. Darunter fallen Stücke wie „Nie stärker als jetzt“ von Max Giesinger, Chris Mann mit „Hello (from the Inside)”, „OneTakeWonder-Covid19“ von Samy Deluxe und „Ein Lied für Jetzt“ von „Die Ärzte“.

Hier ist die komplette Liste:

Kategorie 1 „Erbauungs-Terror“:

Max Giesinger – „Nie stärker als jetzt“

Silbermond – „Machen wir das Beste draus“

Höhner mit Freunden – „Zeit für Menschlichkeit“

Fury In The Slaughterhouse & WDR4 – „Time To Wonder“

Tocotronic – „Hoffnung“

Kategorie 2 „Zum Piepen“:

Edgar Wasser – „Hypochonder“

Systemrelevant – „Ein Mini-Musical von zu Hause“

„My Corona“

Chris Mann – „Hello (from the Inside)”

Sven van Thom – „Corona (Alles so wie immer)“

Kategorie 3 „Schräger Scheiß“:

8Kids – „Stay The F*ck Home”

„Corona“

Samy Deluxe – „OneTakeWonder-Covid19“

„Corona (Na Na)” – Rucka Rucka Ali

Kategorie 4 „Von Privat zu privat“

Simon Slomma – „Lockdown“

Cordon Sanitair – Day 17

„Kleine Ursache, große Wirkung“ – Chor der Kulturen der Welt

Corona Rap

Kategorie 5 „Gern gehört“

Danger Dan – „Nudeln und Klopapier“

Theodor Shitstorm – „Tanz die soziale Distanz“

Fatoni feat. Juse Ju, Mauli, Panik Panzer – „Zuhause“

Jeffrey Lewis – „Keep it chill!”

Erdmöbel – „Die Party Deines Lebens“

Taby Pilgrim – „Tu, was du auch lassen kannst (Quarantäne-Song)“

Iceage – „Lockdown Blues“

Hammerhead – „Ich sauf allein“

Kategorie 6 „Promis“:

Rolling Stones – „You Can’t Always Get What You Want”

Die Ärzte – „Ein Lied für Jetzt“

Jimmy Fallon, The Roots, Sting – „Don’t stand so close to me”

