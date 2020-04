“Soundcloud” unterstützt Künstler in der Corona-Krise

Neben dem Musikstreamingdienst „Spotify“ will jetzt auch „Soundcloud“ Künstler in der Corona-Krise unterstützen. Insgesamt 15 Millionen US-Dollar soll es geben.

Auf „16bars.de“ heißt es dazu: „Zum einen will ‚Soundcloud‘ ein kostenloses Promo-Programm im Wert von 5 Millionen US-Dollar bereitstellen. Künstler sollen so verschiedene Werbeformen kostenlos nutzen können. Zum anderen sollen weitere 10 Millionen US-Dollar in einen Accelerator fließen. Weiter sollen durch ‚Repost by Soundcloud‘ auch neue Vermarktungsmöglichkeiten, unter anderem durch Partnerschaften zu Portalen wie ‚Twitch‘, geschaffen werden.“

„Spotify“ unterstützt Künstler in der Corona-Krise übrigens mit zehn Millionen US-Dollar.