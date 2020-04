„Spice Girls“: mehr Shows nach Corona-Krise?

Wenn die Corona-Krise überstanden ist, dann möchte Melanie C ihre „Spice Girls“-Kolleginnen wieder zusammentrommeln und auf Tour durch die USA gehen.

Gegenüber „BuzzFeed“ sagte die Sängerin jedenfalls dazu: „Letztes Jahr hatten wir [bei der Reunion-Tour durch Großbritannien] eine so großartige Zeit. Die Shows waren unglaublich. Die Leute kamen aus den USA, von überall auf der Welt. Jede Nacht wehten so viele internationale Flagge. Wir Frauen sprechen immer noch darüber. (…) Wir sprechen über Möglichkeiten. Ich hoffe, dass es in der Zukunft definitiv mehr ‚Spice Girls‘-Shows geben wird.“

Seit der letzten „Spice Girls“-Show hoffen ihre Fans auf Nachschub und dementsprechende Gerüchte haben immer wieder die Runde gemacht.

