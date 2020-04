Taylor Swift gibt ein Lebenszeichen von sich

Um Taylor Swift ist es in der letzten Zeit wieder sehr ruhig geworden. Von der 30-Jährigen hört und sieht man in diesen Tagen kaum etwas, weder öffentlich noch in den sozialen Medien.

Und das hat auch seinen Grund, wie die Sängerin jetzt auf „Instagram“ erklärte. Dort schrieb sie neben einem Selfie: „Im Moment passiert nicht viel.“ Mehr kann man dem nicht hinzufügen.

Taylor Swift verbringt übrigens ihre Abende gerne damit, groß zu kochen, Wein zu trinken und Musik zu hören.

Foto: (c) LVN / PR Photos