Taylor Swift: Kontakt in Isolationszeiten ist sehr wichtig

Auch Taylor Swift ist in Zeiten der Coronavirus-Pandemie ans Haus gebunden und verweilt in freiwilliger Selbstisolation. Dank moderner Technologie ist die Sängerin jedoch nie von ihren Freunden getrennt.

Bei „Sirius XM Hits 1“ erzählte sie: „Viele meiner Freunde und ich, wir haben so etwas wie ein wöchentliches Familien-FaceTime-Gespräch, was immer urkomisch ist. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir alle miteinander verbunden bleiben, denn Isolation muss keine allumfassende Sache sein. Wir sind vielleicht physisch isoliert, aber wir können immer noch mit den Menschen in Kontakt bleiben. Wir können weiterhin mit unseren Freunden und unserer Familie Spiele übers Telefon spielen. Das ist eines der großartigen Dinge der modernen Technologie.“

Und wenn Taylor Swift nicht gerade mit ihren Freunden spricht, dann sucht sie nach Möglichkeiten, wie sie anderen in diesen Krisenzeiten helfen kann.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos