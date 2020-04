Taylor Swift: Konzertabsage für 2020

Taylor Swift ist der neueste Star, der sich dem Coronavirus beugen und all seine Konzerte absagen muss. Dabei hätten ihre Fans ein „Lovers Fest“, wie die Sängerin ihre Festivalauftritte genannt hat, gerade in diesen schwierigen Zeiten sicherlich sehr gebrauchen können.

Auf „Twitter“ schrieb die Sängerin jedoch: „Ich bin so traurig, dass ich euch alle nicht bei Konzerten sehen werde dieses Jahr, aber ich weiß, dass es die richtige Entscheidung ist. (…) Ich werde euch so bald wie möglich wieder auf der Bühne sehen, aber jetzt ist für uns alle wichtig, dass wir uns an diese Quarantäne halten. (…) Die Sicherheit und Gesundheit der Fans sollten immer unsere allererste Priorität sein.“

Die US-Shows und die Konzerte in Brasilien werden 2021 stattfinden. Zu den anderen Terminen gibt es noch keine weiteren Informationen.

Foto: (c) Universal Music