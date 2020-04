Taylor Swift und die schamlose Gier von Scooter Braun

Mit Taylor Swift ist nicht gut Kirschen essen, wenn man sich auf ihre Kosten bereichern möchten. Doch genau das versucht ihr altes Label „Big Machine Records“ mit der Veröffentlichung eines Live-Albums von ihr.

In ihrer „Instagram Story“ schrieb die Sängerin deswegen: „Hey Leute, ich möchte meinen Fans danken, dass sie mich darauf Aufmerksam gemacht haben, dass mein ehemaliges Label ein Album von einer Live-Performance von mir veröffentlicht. Diese Aufnahme stammt von einer Radioshow von 2008, die ich gemacht habe, als ich 18 war. ‚Big Machine‘ gibt zwar an, dass das Album bereits 2017 veröffentlicht wurde, doch tatsächlich erscheint die Platte erst jetzt. (…) Ich wollte euch nur sagen, dass diese Veröffentlichung nicht von mir genehmigt wurde. Für mich sieht es so aus, als würden Scooter Braun und seine finanziellen Hintermänner (…) erkennen, dass es nicht unbedingt eine weise Entscheidung war, für meine Musik 330 Millionen Dollar zu zahlen und sie deswegen Geld brauchen. Meiner Meinung nach ist das nur ein weiterer Fall von schamloser Gier in Zeiten von Coronavirus. So geschmacklos, aber sehr transparent.“

Taylor Swift und Scooter Braun liegen schon seit Jahren im Klinsch und erst recht, seit er einfach die Rechte an ihren alten Songs aufgekauft hat.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos