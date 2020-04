„The Cure“: Verschieben sie ihr Album?

Auch bei „The Cure“ könnte es vielleicht zu einer Verschiebung ihres langerwarteten Albums kommen.

Keyboarder Roger O’Donnell ließ sich diesbezüglich in einem Interview mit „MusicWeek“ verlauten: „Ich bin mir sicher, dass eine Verschiebung angedacht ist, aber es ist fast fertig. Doch wer weiß, was morgen passieren wird? Wir sind im Moment nicht in der Lage, es mit Shows und so zu promoten. Es ist jedoch eine großartige Platte, so viel kann ich euch schon sagen.“

Anfang Februar noch haben „The Cure“ – sehr zur Freude ihrer Fans – verlauten lassen, dass es 2020 definitiv ein neues Album der Band geben wird.

Foto: (c) Universal Music