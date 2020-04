„The Everettes“ geben sich beschwingt die Ehre

„The Everettes“ bringen das schon fast vergessene Konzept der 60er Jahre Girlgroups mit Bläsern und Streichern zurück in die Gegenwart. Und das in Form ihrer selbstbetitelten Platte, die am 29. Mai erscheint. Das berichtet „Bite It Promotion“. In der Pressemitteilung heißt es dazu, dass Britin Jess durch ihre Power beeindruckt, die urberlinerische Halbkubanerin Laura mit ihren warmen Soul-Tönen besänftigt und Katharina mit ihrem zarten Gesang an eine Carole King erinnert.

Hier die Tracklist:

1. Lost And Found

2. Looking For Love

3. Things You Do

4. Are You For Real?

5. What You See Is What You Get

6. Want To Stop

7. Never Enough

8. Words Otis Sang

9. This Is True

10. It’s Gonna Be You

11. What Kind Of Fool

12. Leave Me Alone

13. Keep On

14. White Lies