“The Kelly Family“: Das neue Album “25 Years Later – Live” ist da

Ihre „25 Years Later“-Tournee führte die „Kelly Family“ mit über vierzig Terminen durch ganz Europa.

Diese tolle Erfahrung des Comebacks hat die Musikerfamilie jetzt auf dem Album „25 Years Later – Live“ festgehalten. Auf der Platte befindet sich der Live-Mitschnitt von Anfang Dezember 2019 in der ausverkauften Berliner Mercedes-Benz-Arena, da waren ja fast 20.000 Fans dabei. Dazu gibt es außerdem eine umfangreiche Tour-Dokumentation mit vielen spannenden Impressionen vor und hinter den Kulissen, berichtet „schlagerplanet.com“. Das Album „25 Years Later – Live“ ist seit Freitag (03.04.) draußen.

Die “Kelly Family” hat sich in den letzten Jahren übrigens immer weiter vergrößert und der Nachwuchs tritt größtenteils in die musikalischen Fußstapfen der Eltern.

Foto: (c) Universal Music