„The Killers“ verschieben ihre Tournee

Eigentlich wollten „The Killers“ dieses Jahr auf Tournee durch Großbritannien und Irland gehen, das Coronavirus hat der Band aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Brandon Flowers und seine Musikerkollegen haben die Tour daher auf 2021 verschoben.

Laut „Bang Showbiz“ heißt es in einem Statement der Band: „An unsere Freunde in Großbritannien und Irland… Wir müssen unsere Tournee durch Großbritannien und Irland wegen Covid-19 verlegen. Das Wichtigste ist, dass ihr alle auf euch aufpasst und sicher und gesund bleibt. Es werden dieselben Shows sein, aber wir müssen sie auf das nächste Jahr verlegen. Alle Tickets werden berücksichtigt werden, deshalb hoffen wir, dass ihr da sein werdet. Wenn ihr das nicht könnt, kontaktiert bitte euren Ticketverkäufer.“

Die neuen Termine beginnen am 25. Mai 2021 in Doncaster und endet am 16. Juni im Schloss Malahide in Dublin.

