„The Method One“: Neue Single!

Die schottische Indie-Band „The Method One“ schickt einen Vorboten ihrer kommenden EP. „This Car Crashes“ heißt die neue Single der fünf Schotten, berichtet „Ambulance Recordings“.

Produziert wurde der Track von Joe Foster, in Großbritannien besser bekannt als „Slaughter Joe“. Der 59-jährige Musikproduzent gründete in den 1980er-Jahren das Label „Creation Records“. Damals mit an seiner Seite? Kein Geringerer als „Oasis“-Entdecker Alan McGee.

Übrigens: „The Method One“ können momentan aufgrund des Coronavirus auch nicht live performen. Deswegen veröffentlichen sie Songs im Eilverfahren. Erst vor drei Wochen erschien die Single „Urban Alice“.

Foto: (c) Ambulance Recordings