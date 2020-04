„The Streets“: Erstes neues Album seit 9 Jahren

Diese Nachricht wird alle „The Streets“-Fans sehr freuen: Nachdem Frontmann Mike Skinner Ende 2017 eine Reunion seiner Band ankündigte, warten ihren Anhänger gespannt auf neue Musik.

Und die kommt: Am Ostermontag (13.04.) hatte die Band bereits den Hit „Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better“ gemeinsame mit „Tame Impala“ veröffentlicht und ein Album soll jetzt auch noch folgen. Wie „Universal Music“ berichtet, erscheint am 10. Juli das Mixtape „None Of Us Are Getting Out Of This Alive“. Dies wird laut Skinner eine Art „Rap-Duettalbum“, denn auf jedem Track ist mindesten ein Gastmusiker zu hören. Eine Tracklist ist noch nicht bekannt. Zuletzt hatten „The Streets“ im Februar 2011 ihr Album „Computers and Blues“ herausgebracht.

Ihr aktueller Song „Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better“ richtet sich übrigens an alle Menschen, die gerade in Selbst-Isolierung leben und sozialen Kontakt nur noch über Video- und Telefonanrufe erleben.

Foto: (c) Universal Music