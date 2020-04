„The Streets“ und die gescheiterte Kollaboration mit Matt Healy

Für das Mixtape „None Of Us Are Getting Out Of This Alive“ von „The Streets“ ist eigentlich eine Kollaboration mit Matt Healy geplant gewesen.

Sänger Mike Skinner erklärte jetzt, warum die Zusammenarbeit mit dem „The 1975“-Frontmann dann doch nicht klappte. Gegenüber „NME“ sagte er: „Man schreibt Leute direkt auf ‚Instagram‘ an und manchmal wachen sie eines Tages mit einem Kater auf und haben plötzlich eine Idee für einen Song und dann entsteht innerhalb einer Stunde ein neues Stück. (…) Oder die Leute finden die Idee toll, machen es am Ende aber nicht. Ich hänge trotzdem gerne mit ihnen [‚The 1975‘] ab.“

„None Of Us Are Getting Out Of This Alive“ ist übrigens das erste Album von „The Streets seit neun Jahren und erscheint am 10. Juni.

