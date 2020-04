„The Voice Kids“-Star Nico Rosseburg startet voll durch

Viele kennen Nico Rosseburg durch seine Teilnahme in der Castingshow „The Voice Kids“ im letzten Jahr. Damals hatte es der Musiker bis in die Battles geschafft. Rund ein Jahr später, am 03. April, hat der 16-Jährige jetzt seine erste Single „Magnetisch“ rausgebracht.

Im Interview mit der „Bravo“ verriet er, wie der Song entstanden ist. Er sagte: „Im letzten Sommer haben wir einige Tracks geschrieben, weil ich zwischen den Releases keinen großen Abstand möchte, sondern ab sofort nacheinander neue Song rausbringen will. Die Veröffentlichung von ‘Magnetisch’ war jetzt am 03. April und dabei hat mir auch TikTok wieder richtig geholfen. Wir haben den Track dort nämlich vorgestellt und eine TikTok-Challenge draus gemacht. Alle sollten Videos mit “Magnetisch” als Sound drehen und posten. Etwa 20 davon haben es in das Musikvideo geschafft. Und weil auch erfolgreiche TikTok-Stars wie Leoobalys mitgemacht haben, ging der Song in der App richtig ab und war sogar auf Platz 5 in den YouTube-Trends.“

Außerdem verriet der Sänger, wovon der Song handelt: „Tatsächlich von einer früheren Beziehung, in der ich und meine Freundin total verschieden waren und uns aber trotzdem wie zwei Magnete angezogen haben. Ich denke, so eine Situation haben viele Jugendliche schon mal erlebt und können sich mit dem Song gut identifizieren.“

Foto: (c) LooMee TV