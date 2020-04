The Weeknd: Meilenstein für “Blinding Lights“

Großer Erfolg für The Weeknd:

Der Musiker verkündete auf „Instagram“: „[Mein Lied] ‚Blinding Lights‘ hat die Marke von 800 Millionen Streams auf ‚Spotify‘ erreicht. Damit gehört er zu den schnellsten Songs, die diesen Meilenstein auf der Plattform erreicht haben.“ In den deutschen Single-Charts und in den US-Charts steht “Blinding Lights“ derzeit auf Platz eins, in den britischen Single-Charts rutschte er vom Thron gerade erst auf die Zwei. Ein toller Erfolg für den Sänger.

The Weeknd hat nun übrigens auch Masken für seine Fans im Angebot.

Foto: (c) gotpap / PR Photos