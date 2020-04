Tom Grennan: Inspiriert von Amy Winehouse

Der neue Song „Oh Please“ von Tom Grennan ist von keiner Geringeren inspiriert worden als Amy Winehouse.

Gegenüber „Bang Showbiz“ erklärte der Sänger: „Als ich ‚Oh Please‘ schrieb, hörte ich mir sehr viel Curtis Mayfield, Nas, Kendrick [Lamar] und natürlich Amy Winehouse an. Und ich wollte dies in den Song mit einfließen lassen. Die Einleitung transportiert mich zurück zu meinem Besuch von Amerika, als ich das erste Mal über die Brooklyn Bridge bin und Manhattan sah. In diesem Moment traf es mich voll, dass wirklich alles möglich war. (…) Das hat meine Einstellung zu Beziehungen geändert, meine Energie eher darauf konzentriert, von ihnen zu lernen, anstatt an einen dunkleren, wütenderen Ort zu gehen. ‚Oh Please‘ handelt davon, von Beziehungen zu lernen. Es geht darum, stark zu bleiben und die richtigen Entscheidungen mit Respekt und Würde zu treffen.“

Übrigens: Der Track wurde von Eg White produziert, mit dem Amy Winehouse selbst schon zu ihren Lebzeiten viel zusammengearbeitet hat.

