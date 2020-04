Tom Walker und der unfreiwillige Kochkurs für seine Fans

Auch wenn Tom Walker schon seit Jahren in England wohnt, so hat er seine schottische Heimat nicht vergessen. Und vor allem nicht die kulinarischen Köstlichkeiten, die es dort gibt. Da er in der freiwilligen Selbst-Quarantäne genug Zeit hat, bereit er einfach einmal eine sogenannte Lorne-Wurst zu. Und seine Fans nimmt er auf „Instagram“ dazu mit, ob sie wollen oder nicht.

Unter dem Video, in dem er seine Kochkünste festhielt, schrieb Walker: „Das Koch-Tutorial, von dem ihr nicht wusstet, dass es ihr braucht – schottische Lorne-Wurst.“

Tom Walker liebt sein Essen, wie er immer wieder auf „Instagram“ zeigt.

Foto: (c) Sony Music