Tom Walker: Zweites Album kommt im Mai und wird anders!

Auf Album Nummer eins folgt… Na, klar: Album Nummer zwei! Tom Walker legt nach und veröffentlicht bald seine neue Platte. Mit seinem poppigen Debüt „What A Time To Be Alive“ kletterte der Brite in seiner Heimat auf den Spitzenplatz der Charts, in Deutschland reichte es allerdings nur zu Platz 19. Jetzt folgt ein weiterer Angriff – und zwar mit ganz neuer Musik.

Via „Instagram“ verriet Walker: „Also dann, Leute! Wie viele von euch längst wissen dürften, war ich sehr beschäftigt. Ich war im Tonstudio, um hart an meiner zweiten Platte zu arbeiten. Ich habe Einflüsse von anderen Genres einfließen lassen und bin jetzt super gespannt darauf, euch diesen Stilwechsel zu präsentieren!“ Wann und unter welchem Namen? Das verriet der 28-Jährige ebenfalls. Er fügte hinzu: „Ich bin unglaublich glücklich darüber, mein zweites Album und mein erstes Album im Genre Elektronische Tanzmusik ankündigen zu dürfen: ‚Feel the Bass‘ kommt im Mai!“ Das Warten hat also bald ein Ende.

Foto: (c) Sony Music