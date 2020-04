“Top Gun: Maverick”: Kinostart erneut verschoben

Wegen der Corona-Krise ist jetzt auch der Starttermin von “Top Gun: Maverick” verschoben. Der Kinostreifen wird also nicht im Sommer rauskommen. Das Comeback von Tom Cruise als Maverick ist damit aufgeschoben. Die Fortsetzung des Kultfilms von 1986 wäre am 24. Juni in den USA angelaufen und ist nun auf den 23. Dezember verschoben. Das berichtet das US-Branchenmagazin “Variety”.

In Deutschland wäre der Kinostart der 16. Juli gewesen, also kommt der Streifen wohl hierzulande auch erst im Winter raus.

Der Starttermin von “Top Gun: Maverick” wurde übrigens schon mal um ein Jahr verschoben – wegen der Flugszenen.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos