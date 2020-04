Tove Lo: „Da niemand eine Glaskugel besitzt…“

Sie hat lange gewartet, gebracht hat’s leider nichts! Tove Lo musste jetzt, wie viele ihrer Kollegen auch schon, anstehende Konzerttermine absagen.

Die Sängerin teilte via „Instagram“ mit: „Da niemand eine Glaskugel besitzt und vorhersagen kann, wann wir wieder sichere Konzerte spielen können, wurde jetzt deutlich, dass meine für Mai und Juni geplanten USA-Shows nicht stattfinden dürfen. Wir brennen darauf, dass alles wieder normal wird, müssen aber einfach noch ein bisschen länger geduldig sein. Alle Kosten werden rückerstattet.“ Besonders hart ist diese Absage für Fans aus Florida. Schon 2017 platzte dort ein Konzert von Tove Lo. Die Sängerin ergänzte: „Florida, das wird so langsam wirklich verrückt. Jetzt gibt’s schon wieder nichts. Ich verspreche: Wenn es endlich zum Konzert bei euch kommt, wird’s magisch!“

Übrigens: Tove Lo hat noch eine Europa-Tour in der Pipeline. Ob die wie geplant stattfinden kann, ist noch unklar. Die 32-Jährige schrieb: „Ich werde euch über die restlichen Termine auf dem Laufenden halten, sobald ich etwas weiß.“ Tove Lo würde am 03. Juli in Turku, Finnland aufschlagen.

