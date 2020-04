Udo Lindenberg: Düsseldorfer Autokino zeigt seinen Biopic

Die letzte Möglichkeit in Deutschland für ein kulturelle Leben: das Autokino. In Stuttgart und in Essen haben einzelne Betriebe trotz Coronavirus-Krise dank ihrer besonderen Natur der Abgeschiedenheit der Besucher ihren Betrieb aufrechterhalten können, jetzt sollen weitere in ganz Deutschland dazukommen.

Wie die „Musikwoche“ berichtet, haben diverse Kinobetreiber zeitlich begrenzte Autokino-Installationen angekündigt. Den Anfang macht Düsseldorf, wo auf dem Parkplatz des Messegeländes ein Autokino errichtet wurde und DCM dies mit dem Re-Release von Udo Lindenbergs Biopic „Lindenberg! Mach Dein Ding“ unterstützte. Laut des Filmverleihs kam das beim Publikum so gut an, dass alle Tickets für die Vorstellung (08.04.) bereits innerhalb von zwei Stunden ausverkauft waren.

Übrigens: Diese Art des Kinos feiert dieses Jahr sein 60-jähriges Jubiläum.

Foto: (c) Warner Music / Tina Acke