Ufo361 verzichtet auf Millionen-Deal

Ufo361 verzichtet auf die Kohle und lässt den angebotenen Millionen-Deal platzen.

In seiner „Instagram Story“ schreibt der Berliner Rapper über das Acht-Millionen-Euro-Angebot: „Ich habe mich dafür entschieden, den Deal nicht zu unterschreiben.“ Um was für einen Deal es genau ging, ist offiziell nicht bekannt. Es hätte laut „16bars.de“ wohl einer der größten Deals in der Geschichte des Deutschrap werden können.

Ufo361 veröffentlichte übrigens am Freitag (24.04.) sein neues Album “Rich Rich”.

Foto: (c) Ufo361 / GfK Entertainment