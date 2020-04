UK: Pharrell Williams liefert meistgespielten Song

Pharrell Williams hat allen Grund, happy zu sein. Seine Single „Happy“ ist nämlich in Großbritannien das meistgespielte Stück des vergangenen Jahrzehnts gewesen. Das hat das britische Unternehmen „Phonographic Performance Limited“ (PPL) herausgefunden. Auf Platz zwei landete demnach „Rolling In The Deep“ von Adele, gefolgt von „Move Like Jagger“ von „Maroon 5“ und Christina Aguilera.

Hier die Top Ten der meistgespielten Tracks der vergangenen Dekade in Großbritannien:

1. “Happy” – Pharrell Williams (2013)

2. “Rolling In The Deep” – Adele (2010)

3. “Moves Like Jagger” – Maroon 5 featuring Christina Aguilera (2011)

4. “Get Lucky” – Daft Punk featuring Pharrell Williams and Nile Rodgers (2013)

5. “Can’t Stop The Feeling!” – Justin Timberlake (2016)

6. “I Gotta Feeling” – Black Eyed Peas (2009)

7. “Uptown Funk” – Mark Ronson featuring Bruno Mars (2014)

8. “Counting Stars” – OneRepublic (2013)

9. “Forget You” – CeeLo Green (2010)

10. “Sex On Fire” – Kings Of Leon (2008)

