“Uncle Bard & The Dirty Bastards”: Jetzt kommt das neue Album!

Wenn man schon auf keine Konzerte mehr gehen kann, kann man wenigstens neue Musik hören und in diesem Sinne möchten wir Euch “Uncle Bard & The Dirty Bastards” zum gute Laune bekommen ans Herz legen. Das neue Album „The Men Beyond The Glass“ erscheint diese Woche. Folkrock garniert mit Irish Traditionals aus Nord-Italien, gespielt von Musikern, die auf die ein oder andere Weise zu viel Zeit in Irland gelebt oder da verbracht haben. Eine interessante Mischung, oder?

Zu rockig für Folkfans finden die einen und zu folkig für Rockfans finden die anderen oder genau die perfekte Mischung, deswegen können die Bastards so gut wie jeden begeistern. Im Jahr 2007 gegründet spielt die Band eine Mischung aus Folkrock und traditioneller irischer Musik. Dabei benutzen sie unter anderem Uilleann-Pipes, Tenor- Banjo, Mandoline oder auch die irische Flöte. Es gibt nur wenig andere Bands in der Folkrock Szene, die mit den Bastards in Sachen Können und Knowhow von traditioneller irischer Musik und auch der irischen Kultur mithalten können.

Das neue Album „The Men Beyond the Glass“ wird am 24. April weltweit veröffentlicht. Man kann sich darauf einstellen, daß die Grenzen des sogenannten Celtic Rock hinter sich gelassen werden und somit Platz für einen neuen Sound gemacht wird, wobei auf einzigartige Weise Irish Traditional mit Folkrock zu vermischt werden.

Das Album featured 12 Titel in fünfzig Minuten mit brandneuer, origineller Musik, die das Saufgelage-Songcliché weit hinter sich lassen. Man ist eingeladen sich diese zwölf Geschichten anzuhören, denn hinter dem Künstler, am Säufer vorbei, kann man die tiefgründigen Realitäten, Errungenschaften, Verluste und Wunder des Lebens, trotz aller Widrigkeiten und dem Vorsatz älter aber nicht weiser zu werden, in vollen Zügen geniessen. 12 Geschichten die einen willkommen heissen die Men beyond the glass zu treffen.

Foto: (c) Filippo De Diongi