US-Charts: Post Malone bricht Rekord

Post Malone kann einen neuen Rekord für sich verbuchen. Sein Hit „Circles“ ist nun schon seit 34 Wochen ununterbrochen in den Top Ten der US-Single-Charts vertreten. Kein anderer Song hat dies bisher schaffen können, berichtet „billboard.com“. Die bisherigen Rekordhalter waren Ed Sheeran mit „Shape of You“, der sich damit 33 Wochen in den Top Ten hielt, genauso wie „Girls Like You“ von „Maroon 5″ und Cardi B sowie Post Malone selbst gemeinsam mit Swae Lee und dem Soundtrack „Sunflower“ zum „Spider-Man“-Film.

Hier die Top Five mit den meisten Wochen in den Top Ten:

1. Post Malone – „Circles“: 34 Wochen

2. Ed Sheeran – „Shape of You“: 33 Wochen

2. Maroon 5 feat. Cardi B – „Girls Like You“: 33 Wochen

2. Post Malone & Swae Lee – „Sunflower“: 33 Wochen

3. Travis Scott – „Sicko Mode“: 32 Wochen

3. The Chainsmokers feat. Halsey – „Closer“: 32 Wochen

3. LeAnn Rimes – „How Do I Live“: 32 Wochen

4. Mark Ronson feat. Bruno Mars – „Uptown Funk!“: 31 Wochen

5. Billie Eilish – „Bad Guy“: 30 Wochen

5. Santana feat. Rob Thomas – „Smooth“: 30 Wochen

Foto: (c) STPR / PR Photos