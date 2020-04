US-Rapper Fred the Godson ist tot

US-Rapper Fred the Godson ist im Alter von nur 35 Jahren gestorben.

Wie das Promi-Portal „TMZ“ berichtet, starb der Musiker an den Folgen des Coronavirus. Erst vor knapp zwei Wochen hatte er sich mit einem „Instagram“-Post an seine Fangemeinde gewandt. Zu einem Foto, das ihn mit Sauerstoffmaske im Gesicht zeigt, schrieb er: „Ich bin hier mit diesem Covid-19-Mist. Bitte schließt mich in eure Gebete ein.“ Neben seiner Ehefrau hinterlässt der Rapper auch zwei kleine Töchter.

Fred the Godson heißt mit bürgerlichem Namen übrigens Frederick Thomas. Er hat zusammen mit Jadakiss („Toast to hat“) und Pusha T („Doves Fly“) Bekanntheit in den USA erreicht.