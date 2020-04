US-Wahl: Roger Waters will weder Trump noch Biden

Joe Biden möchte diesen November gegen Donald Trump im Kampf um den Präsidentenposten antreten, doch Roger Waters ist nicht besonders angetan von dem demokratischen Kandidaten.

Dem „Rolling Stone Magazine“ sagte der „Pink Floyd“-Musiker dazu: „Ich bin hin- und hergerissen. Wie die Demokratische Partei Bernie Senders schon wieder so schnell verurteilt hat, hat mich so verblüfft und völlig fassungslos gemacht. Und sie haben einen Kandidaten auf den Platz gebracht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Biden in einer Wahl Trump schlägt. Biden ist so ein verdammter Schleimer. Er ist so schwach und übt auf niemanden eine Anziehungskraft aus. Trump zumindest (…) versucht sich an Tricks. Er macht das wirklich schlecht, aber den Leuten kümmert das nicht.“ Und abschließend meinte Waters: „Ich weiß offensichtlich nicht, wo das weniger schlimmere Übel bei den beiden liegt.“

Letztendlich glaubt Roger Waters allerdings, dass es mit Biden einfacher gelingt, vernünftige Politik für die USA zu machen.

