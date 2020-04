Val Kilmer über „Top Gun“-Dreh mit Tom Cruise

In der Fortsetzung von „Top Gun“ spielt Val Kilmer wieder an der Seite seines Kumpels Tom Cruise. Im Dezember kommt die Actionfilm-Fortsetzung in die Kinos zurück.

In der Sendung „Good Morning America“ schwärmte der US-Schauspieler von den Dreharbeiten mit seinem Kollegen. In den Pausen am Filmset hätten er und Cruise beide wie in alten High-School-Zeiten herumgealbert, erzählte Kilmer. Der Dreh sei für ihn sehr emotional gewesen.

Tom Cruise nannte die erneute Zusammenarbeit mit Val Kilmer übrigens „sehr besonders“.

