Van Morrison ist faul

Während viele Stars die Zeit in der Selbst-Isolation nutzen, um produktiv zu sein, trifft auf Van Morrison eher das Gegenteil zu.

Gegenüber der Zeitung „The Independent“ gesteht der Sänger: „Ich möchte ja schreiben, aber im Moment bin ich ein bisschen faul. Ich sollte sechs Shows in London spielen. Ich bin also vom Touren einfach nur zu Daheim sein übergegangen. Ich versuche, wieder in den Schreibmodus zurückzukehren.“

Eine Pause darf sich Van Morrison doch gönnen. Sein letztes Album „Three Chords & the Truth“ erschien im Oktober 2019.

Foto: (c) Landmark / PR Photos