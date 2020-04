Victoria Beckham erntet Shitstorm

Victoria Beckham hat einen Shitstorm ausgelöst, weil sie den Staat für ihre Mitarbeiter zahlen lässt – derweil hat sie genug Kohle. Das Geschäft ihres eigenen Modelabels musste sie ja wegen des Lockdowns in England zumachen und sie schickte 30 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Diese wurden per Brief informiert, berichtet die “DailyMail”. Demnach zahlt der Staat für die kommenden zwei Monate 80 Prozent der Gehälter, Beckham selbst stockt die restlichen 20 Prozent wohl selber auf.

Dass im Endeffekt die britischen Steuerzahler das Modelabel unterstützen, passt denen gar nicht in den Kram. Sie finden, dass Beckham genug Geld hat und ein Geizhals ist. Medienberichten zufolge haben die Beckhams ein Vermögen von ungefähr 335 Millionen Pfund. Auf „Twitter“ heißt es dazu: „Gier ist so was von letzte Saison!“, und: „Absolut widerlich, dass Sie Steuergelder verwenden. Ich hoffe, dass ihre Handlungen nicht vergessen werden, wenn wir dies durchstehen.“

Im Home Office bastelt Victoria Beckham übrigens auch an einem Hausaufgaben-Plan herum.

