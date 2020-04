Vile Creature: Neues Album „Glory, Glory! Apathy Took Helm“

Vile Creature verraten uns Einzelheiten zu ihrem neuen Album: Am 19. Juni werden die Doom-Metal-Experimentalisten „Glory, Glory! Apathy Took Helm!“ veröffentlichen – ihr erstes Studioalbum unter dem Banner von Prosthetic Records! Das Warten darauf verkürzen sie uns mit „You Who Has Never Slept“.

Die Band zur Single: “‘You Who Has Never Slept’ kommt von einem Ort der Frustration; der Höhepunkt ein jahrelangn Zeit, in denen Gefühle wie Apathie diktierten, wie du mit der Welt interagierst, und schließlich mit allem, was du aufbringen kannst, zurückschlug. Musikalisch ist es das vielseitigste Lied, das wir je gemacht haben, sowohl im Ton als auch im Tempo. Er enthält Elemente, die sich durch das ganze Album ziehen, hebt sich aber gleichzeitig durch seine Eigenständigkeit hervor. Wir freuen uns, dass es das erste Lied ist, das die Leute zu hören bekommen.”

Während ihrer sechsjährigen Bandgeschichte haben sich Vile Creature ständig weiterentwickelt und ihre Kreativität von Album zu Album erweitert. Nirgends wird das deutlicher als bei „Glory, Glory! Apathy Took Helm!“, auf dem das Duo aus Hamilton, Ontario, gegen das sanfte Abgleiten in den Nihilismus ankämpft.

Foto: (c) Courtesy of Prosthetic Records