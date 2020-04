„Von Wegen Lisbeth“: Live-Album und Nachholtermine

„Von Wegen Lisbeth“ veröffentlichen am 22. Mai ihr Live-Album „Live in der Columbiahalle“. Die Tour der Berliner Band startete letztes Jahm mit einer Reihe von kleinen Club-Konzerte und endete mit dem bis dato größten ihrer Konzerte, die Berliner Columbiahalle zweimal komplett ausverlauft. Diesen krönenden Abschluss haben „Von Wegen Lisbeth“ aufgenommen und bringen ihn jetzt auf Platte heraus, berichtet „Check Your Head“. Begleitend dazu veröffentlichen die Musiker die einzelnen Songs auch als Video- und Audiosingles.

Nach dem offiziellen Release werden alle Videos auch auf dem „YouTube“-Kanal der Band zu sehen sein. Der ursprünglich für Herbst geplante zweite Teil ihrer „Britz-Califronia“-Tour wurde von diesem Herbst aufs Frühjahr 2021 verlegt.

Hier die Nachholtermine:

08.04.2021 Kiel, MAX

09.04.2021 Magdeburg, AMO

10.04.2021 Erfurt, Central Club

11.04.2021 Würzburg, Posthalle

12.04.2021 CH-Basel, Volkshaus

14.04.2021 AT-Innsbruck, Music Hall

15.04.2021 AT-Salzburg, Szene

16.04.2021 Regensburg, Eventhalle Airport

17.04.2021 LU-Luxemburg, Den Atelier

20.04.2021 Wiesbaden, Schlachthof

21.04.2021 Münster, Skaters Palace

23.04.2021 Hamburg, Sporthalle

24.04.2021 Berlin, Max-Schmeling-Halle

29.04.2021 Leipzig, Haus Auensee

30.04.2021 München, Zenith

01.05.2021 Ludwigsburg, MHP Arena

02.05.2021 Köln, Palladium

Foto: (c) Nils Lucas / Sony Music