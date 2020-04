Was soll Dua Lipa anschauen?

Dua Lipa hat in der Coronavirus-Krise viel Zeit, Filme anzuschauen. Doch langsam scheinen ihr die Ideen auszugehen.

Auf „Instagram“ bittet die Sängerin ihre Fans deswegen um Hilfe. Sie schrieb: „Dies sind ein paar der Filme, die wir diese Wochen angeschaut habe: 1. ‚For Sama‘, 2. ‚No Country For Old Men‘, 3. ‚Avatar‘, 4. ‚The Big Lebowski‘, 5. ‚Das wandelnde Schloss‘. Brauche ein paar Empfehlungen, also bitte sagt mir, was ihr euch anschaut, sodass ich es zur Liste hinzufügen kann.“

Und ihre Fans liefern: „Sense8“, „What Happened to Monday?“ und „A Little Something for Your Birthday“ beispielsweise.

