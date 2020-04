„Welshly Arms“: Aufruf zum Handeln

2020 sollte eigentlich alles ganz anders werden: „Welshly Arms“ hatten für dieses Jahr viel geplant, doch die Coronavirus-Krise hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Band lässt sich davon jedoch nicht unterkriegen und veröffentlicht gestern (24.04.) ihre neue Single „Stand“.

Auf „Instagram“ schrieben sie dazu: „Dieser Song bedeutet uns sehr viel, besonders in diesen unsicheren Zeiten.“ Laut „Universal Music“ meinte „Welshly Arms“ weiter dazu: „Wir befinden uns jetzt mehr denn je in einer Zeit, in der sich die Welt vereinen muss, und wir hoffen, dass ‚Stand‘ ein Aufruf zum Handeln sein kann, um zu zeigen, was aktuell wirklich wichtig ist. Unsere Hoffnung ist, dass wir alle damit anfangen können, die Mauern einzureißen, die uns davon abhalten, unsere Mitmenschen zu akzeptieren und zu lieben, weil sie anders aussehen oder ihre politischen, sozialen und spirituellen Überzeugungen haben. Indem wir aufstehen und die Vorurteile und Ungleichheiten, die uns plagen, zurückweisen, können wir eine friedlichere und gerechtere Welt schaffen. Das ist es, woher wir kommen, das ist es, wofür stehen. Wir haben dasselbe Blut, also stehe einfach zu mir und ich stehe zu dir.“

Im Februar hatten „Welshly Arms“ bereits mit ihrer Single „Trouble“ einen Vorgeschmack auf das geliefert, was noch kommt.

Foto: (c) PGM / Peter Larson