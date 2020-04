Wincent Weiss: „Leute, ich lebe übrigens noch“

Um Wincent Weiss ist es in der letzten Zeit in den sozialen Medien sehr ruhig gewesen. Der Sänger hat sich zur Selbst-Quarantäne zu seiner Familie begeben und ist dort erst einmal abgetaucht.

Jetzt hat er sich mal wieder auf „Instagram“ zu Wort gemeldet. In seiner Story postete er ein Video, in dem er an einem Tisch sitzt und diverse Fotos signiert. Dazu sagte der 21-Jährige: „Leute, ich lebe übrigens noch. Ich bastle gerade etwas für die Crew-Seite, unterschreibe ein paar Sachen. Vielleicht kommen bald wieder ein paar Aktionen.“

Wincent Weiss hat sich übrigens auch schon fleißig Gedanken über sein neues Album gemacht.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music