Wincent Weiss: Neues Album für…

Vor gut einem Jahr hat Wincent Weiss sein Album „Irgendwie anders“ veröffentlicht. Wann seine Fans mit einem neuen Album rechnen dürfen, das verriet der 27-Jährige im Interview mit „merkurist.de“.

Er sagte: „Ich habe geplant, das Ganze erst mal zu schreiben und dann Ende des Jahres zu produzieren. Anfang nächsten Jahres will ich dann damit rauskommen. Wenn ich fertig bin und sich das richtig anfühlt, dann hau ich das Album raus.“ Privat hört der Sänger gerne Metal. Ob es deshalb einen Metal-Song von ihm geben wird, dazu sagte der Sänger: „Ich überleg’s gerade. So richtig Metal als Wincent Weiss glaube ich nicht, aber ich werde schon so zwei rockige Songs machen. Auf meiner letzten Tour haben wir schon ein rockiges Lied mit der Band gespielt und ein bisschen rumgeschrieben.“

Der Musiker erklärte auch, dass er mit seiner Musik gewachsen sei: „Ich habe ja relativ spät mit der Musik angefangen und habe ja eigentlich auch keine musikalische Ausbildung. Gerade meine Band und die Leute, mit denen ich Musik machen darf, das sind studierte Jazz-Musiker. Von denen kann ich natürlich wirklich viel lernen und bin mit ihnen auch mit jedem Auftritt und jedem Song gewachsen.“

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music