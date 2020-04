Workout mit Hayley Williams

Kurz mal von der Couch aufstehen und den Puls für wenige Minuten in die Höhe schnellen lassen – genau das bietet Hayley Williams ihren Fans mit ihrer neuesten Single „Over Yet“.

Auf ihren „YouTube“-Channel hat die Sängerin nämlich ein kurzes Workout-Video hochgeladen, das nicht einmal vier Minuten in Anspruch nimmt. Dementsprechend sagt Williams auch zu Beginn in dem Clip: „Hier ist eine Trainingsroutine, die so kurz ist, dass ihr noch nicht einmal eure Haare zu einem Pferdeschwanz zusammenbinden müsst.“

„Over Yet“ stammt übrigens aus dem zweiten Teil von Williams erstem Soloalbum „Petals For Armor“, welches am 08. Mai erscheint.

Foto: (c) Lindsey Byrnes / Warner Music