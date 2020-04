Yungblud: Halsey brach ihm das Herz

Das erste Mal, dass das Herz von Yungblud so richtig gebrochen war, ist nach der Trennung von Halsey der Fall gewesen.

Dem „Culture Magazine“ sagte der Sänger dazu: „Es war so komisch, als ich sie traf. Sie glänzte mit dieser Einstellung zum Leben, die auch ich hatte. Ich habe nie so jemanden getroffen wie sie. Sie glühte einfach. Aber die letzten eineinhalb Jahre waren verrückt. Ich habe bei einem Autounfall fast meine Mutter verloren. Mein Herz wurde mir zum ersten Mal gebrochen, was viel verändert hat. Ich habe Selbstmord in Betracht gezogen.“

2019 sind Halsey und Yungblud ein Paar gewesen. Anschließend kam sie mit Evan Peters zusammen, doch aktuell sieht es danach aus, dass auch diese Beziehung der Sängerin in die Brüche gegangen ist.

