Yungblud kündigt neue Single an

Yungblud hat neue Musik in petto. Der Sänger kündigte vor kurzem an, dass am 22. April seine neue Single „Weird“ herauskommen wird.

In einem Livestream seiner Show „The Yungblud Show“ auf „YouTube“ verriet er zudem: „Der Song handelt von einer wirklich sehr seltsamen Zeit in meinem Leben, in der ich die Welt nicht verstanden habe und ich dachte mir, dass dies jetzt ein echt passender Zeitpunkt für die Veröffentlichung ist. Ich habe in meinem Terminplan viele Dinge vorgeschoben und ich kann es nicht erwarten, bis ihr ihn hört.“

Yungblud hat letztes Jahr übrigens seine EP „The Underrated Youth“ und sein Live-Album „Live in Atlanta“ veröffentlicht.

Foto: (c) Landmark / PR Photos