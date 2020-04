Zara Larsson: „Das ist der Anfang von…“

Bei Zara Larsson ist es jetzt soweit: Sie hat einen Schritt getan, mit dem es nur schlimmer werden kann.

So jedenfalls stellt es die Sängerin auf „Instagram“ dar. Dort schrieb sie: „Genau in diesem Moment mache ich etwas zum ersten Mal. Seit ich in mein Appartement eingezogen bin, habe ich mir selbst gesagt, dass ich dies nie machen werde, aber das Leben hatte andere Pläne. Hier bin ich also. In meinem Bett. Kurz davor Tacos zu essen. Verdammt! Ich war so ein braves Mädchen, aber das ist jetzt vorbei. Ich kann es fühlen. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang von Abendessen nur im Bett.“

Zara Larsson schlägt sich auf „Instagram“ übrigens mit einem echt schwierigen Problem herum.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos