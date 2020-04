Zara Larsson: „Lasst uns produzieren!“

Zara Larsson eignet sich in der Selbstquarantäne Fertigkeiten an, die vorwiegend sonst nur Männer beherrschen. Die Sängerin produziert ihre eigenen Tracks, wie sie auf „Instagram“ erzählte. Sie schrieb neben einem Foto, auf dem sie vor einem Laptop sitzt: „Ich habe Logic [Schnittprogramm] geöffnet, es eine Weile angestarrt und bin dann weggelaufen. Ha! (…) Aber ehrlich, ich freue mich so sehr darüber, dass ich aus dieser Quarantäne herauskomme und zumindest weiß, wie ich meine eigene Stimme schneiden und einige Akkorde für meine Ideen zusammenbauen kann.“

Larsson hofft zudem, dass weitere Frauen ihrem Beispiel folgen werden, denn sie schrieb weiter: „Es ist so traurig zu sehen, dass ich selten Frauen als Produzentinnen/Ingenieurinnen begegne, denn ich weiß, es gibt da draußen so viele Talente. Es ist so traurig zu sehen, dass die wenigen Frauen, die die verdiente Anerkennung dafür bekommen, der Welt beweisen müssen, zu was sie in der Lage sind. Etwas, das Männer nie tun müssen. Ich kann es nicht erwarten, dass meine Ladys in den nächsten Jahren erstrahlen. Kommt schon, Ladys! Lasst uns produzieren!“

Vor kurzem hat Zara Larsson übrigens eine neue Single „Like It Is“ mit Kygo und Tyga veröffentlicht.

Foto: (c) PRN / PR Photos