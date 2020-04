Zoe Kravitz trainiert in Quarantäne für Catwoman-Rolle in „Batman“

Die Tochter von Rocklegende Lenny Kravitz ist auch in der Corona-Isolation sehr sportlich und aktiv. Während des Lockdowns trainiert Zoë Kravitz sehr hart und intensiv, um sich auf ihr nächstes Projekt vorzubereiten: und zwar auf die Rolle der Selina Kyle alias Catwoman in „Batman“. Die Schauspielerin muss ja fit bleiben, während die Produktion des Films wegen der Corona-Krise unterbrochen ist.

Die „Big Little Lies“-Darstellerin sagte im Podcast „Little Gold Men“ von „Vanity Fair“: „Also es ist nicht so, dass das Studio angerufen und gesagt hätte: ‚Werd nicht dick, b**ch.‘ Aber ich habe jetzt vielleicht vier oder fünf Monate trainiert. Und in den ersten Wochen, die ich mich selbst unter Quarantäne gestellt habe, habe ich dem Regisseur geschrieben: ‚Wenn das vorbei ist, müssen wir den Katzenanzug vielleicht ein paar Größen größer machen.‘“ Dann änderte Zoë Kravitz ihre Meinung aber. Sie erzählte: „Also beschloss ich schnell, mich zusammenzureißen, und ich habe mit meinem Trainer (…) fünf Tage in der Woche virtuell trainiert. Und es war wirklich großartig, denn es hat mir eine Art Struktur gegeben (…) Es war also wirklich großartig, einfach für meine psychische Gesundheit.“

Zoë Kravitz hat übrigens letztes Jahr ihren Freund Karl Glusman in Paris geheiratet.

Foto: (c) Sushi / PR Photos