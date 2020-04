Zuhause mit Yungblud

Wie verbringt eigentlich Yungblud die Zeit in der freiwilligen Selbst-Quarantäne?

Wer auf diese Frage eine Antwort möchte, erhält sie jetzt auch. Ab Montag (27.04.) präsentiert der Sänger nämlich auf „YouTube“ die Originalserie „Stay At Home With: Yungblud“, berichtet „Universal Music“. Demnach zeigt der 22-Jährige darin seinen Alltag während der Quarantäne mit seinen drei Kumpels in L.A. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt.

Yungblud hat übrigens neue Musik am Start – und zwar in der Form der Single „Weird“.

Foto: (c) PR Photos